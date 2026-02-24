Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.