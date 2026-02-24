Canlı
        Doktor: Başka Hayatta gerçek hikaye mi, uyarlama mı? NOW Doktor: Başka Hayatta ne zaman başlıyor? Doktor: Başka Hayatta oyuncuları kimler?

        Doktor: Başka Hayatta gerçek hikaye mi, uyarlama mı ve ne zaman başlıyor?

        Doktor: Başka Hayatta için geri sayım başladı. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan ilk afişinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı yapımın yayın tarihi, konusu ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. İlk bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler "Doktor: Başka Hayatta ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosuna dair detaylar da araştırılıyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 24.02.2026 - 19:48
        1

        NOW’un yeni sezondaki projelerinden Doktor: Başka Hayatta, daha yayın hayatına başlamadan dikkatleri üzerine çekti. Dizide, İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu başrollerde yer alıyor. Sağlık temalı dramatik hikâyesiyle öne çıkan yapımın başlangıç tarihi, yayın günü ve kanalı şimdiden en çok aratılan başlıklar arasında. İzleyiciler, dizinin uyarlama olup olmadığını ve karakterlerin hikâyesini merakla araştırıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        DOKTOR:BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Doktor: Başka Hayatta dizisi ilk bölüm tarihi henüz belli değil. Dizi çok yakında NOW ekranlarında olacak.

        3

        DOKTOR:BAŞKA HAYATTA UYARLAMA MI?

        Dizi, 2026'da 4. sezonuyla ekrana gelecek İtalyan dizisi DOC — Nelle tue mani'den uyarlandı.

        4

        DOKTOR:BAŞKA HAYATTA KONUSU NE?

        Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu “Doktor: Başka Hayatta”, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

        5

        Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

        6

        DOKTOR:BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

