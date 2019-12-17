ABD'ye ait binlerce gizli belgeyi ifşa eden Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange için memleketi Avustralya'daki doktorlardan çağrı geldi.
Halen İngiltere'deki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan 48 yaşındaki Assange adına Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'ye ortak bir mektup yazan 100'ü aşkın doktor, Bakan Payne'den Assange'ın ülkesine geri getirilmesi çağrısında bulundu.
Başkent Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı 7 yıl boyunca sağlığı bozulan Assange'ın hapiste iyice zayıf düştüğünü vurgulayan doktorlar mektupta, "Bay Assange bir İngiliz hapishanesinde ölmeli mi, insanlar sizin bunu engellemek için ne yaptığınızı bilmek isteyecek" ifadelerini kullandı.
Assange 2010 yılında, İsveç'te hakkında açılan cinsel taciz davası nedeniyle İngiltere'den sınırdışı edilmemek için Ekvador elçiliğine sığınan Assange, Ekvador yönetiminin Nisan ayında sığınma hakkını kaldırmasının ardından İngiliz polisince gözaltına alınmıştı.
Assange'ın hakkında çok sayıda dava açılmış olan ABD'ye iadesine ilişkin duruşmasının Şubat ayında düzenlenmesi planlanıyor.
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