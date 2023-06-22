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Doktora yumruk atıp, bıçakla tehdit eden sanığa haksız tahrik ve takdir indirimi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görülen ve karara bağlanan bir dava dikkat çekti. İzmir'de yaşanan olayda Asistan Doktor Emre Arslan'ı yumruk atarak bıçakla tehdit eden Gökhan D. adlı sanığa haksız tahrik ve takdir indirimi uygulandı. Zanlı 3 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan D.'nin cezası ertelenmedi

Doktoru yumruklayıp bıçakla tehdit etti! Ceza indirimi aldı
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DHA

İzmir'de Asistan Doktor Emre Arslan'a (28) hakarette bulunup, yumruk atarak bıçakla tehdit eden Gökhan D., (27), haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Gökhan D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine götürdü.

Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan Dr. Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdi, yakınlarına acil serviste beklemelerini söyledi.

Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Gökhan D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Gökhan D., bebeğini kontrol için servise gelmediğini ileri sürdüğü Dr. Arslan'ın odasının kapısını yumruklamaya başladı. Gökhan D., bu sırada kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Ancak Gökhan D., buna rağmen Dr. Arslan'a küfredip, bağırdı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Yaşananlar üzerine odasının kapısını kapatıp, içeriye giren Dr. Arslan, şüphelinin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. Gökhan D., Dr. Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Gökhan D., servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Gökhan D., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra tahliye edilen Gökhan D. bu defa da başka suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede savcı, Gökhan D.'nin kamu görevi nedeniyle Arslan'ı basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığını, elindeki bıçakla öldürmekle tehdit edip, alenen hakaret ettiğinin sabit görüldüğünü belirtti. İddianamede Gökhan D. hakkında kamu görevlisine yönelik 'silahla tehdit', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından ceza talep edildi. İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

15 Haziran'da görülen duruşmaya sanık Gökhan D., başka bir suçtan cezaevinde olduğu için SEGBİS ile katıldı. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın kamu görevlisine yönelik 'silahla tehdit', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu. Karardan önce son sözü sorulan sanık Gökhan D., "Olayda bıçak kullandığımı söylemektedirler. Fakat olayın hemen akabinde bekçiler üzerimi aradı ve bıçak bulamadılar. Olay yerinde bıçakta kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Savunmaların ardından karar açıklandı. Hakim, sanık Gökhan D.'yi kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlediği kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Dr. Arslan'ın sesini yükseltmesi ve kapıyı kapatmasını haksız tahrik indirimi kapsamında değerlendiren mahkeme, bu cezayı 6 aya düşürdü. Takdiri indirim de uygulayan hakim, kasten yaralama suçundan Gökhan D.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Gökhan D.'ye hakaret suçundan önce 1 yıl 9 ay hapis cezası veren hakim, bu cezasını da haksız tahrik ve sanığın ikrarı sebebiyle 11 ay 20 gün hapis olarak değiştirdi. Sanık Gökhan D., silahlı tehdit suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası da haksız tahrik ve takdiri indirimle 1 yıl 8 ay hapis cezasına düşürüldü.

Gökhan D. üç farklı suçtan toplamda 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan D.´nin cezası ertelenmedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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