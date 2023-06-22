Doktoru yumruklayıp bıçakla tehdit etti! Ceza indirimi aldı

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DHA

İzmir'de Asistan Doktor Emre Arslan'a (28) hakarette bulunup, yumruk atarak bıçakla tehdit eden Gökhan D., (27), haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. DHA'nın haberine göre olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Gökhan D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine götürdü. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan Dr. Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdi, yakınlarına acil serviste beklemelerini söyledi.

Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Gökhan D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Gökhan D., bebeğini kontrol için servise gelmediğini ileri sürdüğü Dr. Arslan'ın odasının kapısını yumruklamaya başladı. Gökhan D., bu sırada kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Ancak Gökhan D., buna rağmen Dr. Arslan'a küfredip, bağırdı. İDDİANAME KABUL EDİLDİ Yaşananlar üzerine odasının kapısını kapatıp, içeriye giren Dr. Arslan, şüphelinin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. Gökhan D., Dr. Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Gökhan D., servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı.