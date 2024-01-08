Dokunmak bile öldürüyor! Uzmanlardan balon balığı uyarısı: Hayatınızı riske atmayın!

Son olarak Hatay'da 7 kişilik bir ailenin zehirlendiği balon balığı faciasının ardından kritik uyarılar geldi. Yeditepe Üniversitesi'den Prof. Dr. Ahmet Aydın, balon balığının 1 miligram zehrinin 70 kiloluk birini öldürebileceğini belirterek, "Balon balığı yenildiğinde yapılacak ilk müdahale çok kolay değildir. Evde yapılabilecek bir müdahale de ne yazık ki yok. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hastaneye gidilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

2 Şurada Paylaş!









BALON BALIĞI YENİR Mİ?

Bazı kültürlerde, balon balığının yenilebilir bir hâle getirilmesi için özel hazırlık yöntemleri bulunmaktadır. Ancak, bu hazırlık süreci son derece uzmanlık ve deneyim gerektirir. Tetrodotoksin balık etinin büyük bir kısmında bulunur, bu yüzden balon balığının yenmesi büyük risk taşır ve ölümcül olabilir.

Balon balığıyla ilgili en güvenli yaklaşım, uzak durmaktır. Dokunmaktan, yaklaşmaktan ve tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu balıklar, doğal ortamlarında büyüleyici olabilir ancak insanlar için ciddi sağlık riskleri taşırlar.