Dokunmak bile öldürüyor! Uzmanlardan balon balığı uyarısı: Hayatınızı riske atmayın!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz gün balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. İşte balon balığı hakkında bilinmesi gerekenler...
Son olarak Hatay'da 7 kişilik bir ailenin zehirlendiği balon balığı faciasının ardından kritik uyarılar geldi. Yeditepe Üniversitesi'den Prof. Dr. Ahmet Aydın, balon balığının 1 miligram zehrinin 70 kiloluk birini öldürebileceğini belirterek, "Balon balığı yenildiğinde yapılacak ilk müdahale çok kolay değildir. Evde yapılabilecek bir müdahale de ne yazık ki yok. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hastaneye gidilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
BALON BALIĞI YENİR Mİ?
Bazı kültürlerde, balon balığının yenilebilir bir hâle getirilmesi için özel hazırlık yöntemleri bulunmaktadır. Ancak, bu hazırlık süreci son derece uzmanlık ve deneyim gerektirir. Tetrodotoksin balık etinin büyük bir kısmında bulunur, bu yüzden balon balığının yenmesi büyük risk taşır ve ölümcül olabilir.
Balon balığıyla ilgili en güvenli yaklaşım, uzak durmaktır. Dokunmaktan, yaklaşmaktan ve tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu balıklar, doğal ortamlarında büyüleyici olabilir ancak insanlar için ciddi sağlık riskleri taşırlar.
BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ?
Balon balıkları zehirlidir. Tetrodotoksin adı verilen bu zehir, oldukça güçlüdür ve tüketildiğinde ölümcül olabilir. Bu sebeple, balon balığı avlamak veya tüketmek son derece tehlikelidir.
BALON BALIĞINA DOKUNMAK ÖLDÜRÜR MÜ?
Balon balığına dokunmanın zararı aslında türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Birçok türü dokunulduğunda doğrudan zarar vermese de bazı noktalara dikkat etmek gerekir:
Zehirli organlar: Balon balığının karaciğer, overler, deri gibi zehirli organlarına dokunmak risklidir. Eğer bu organlardan sızan zehir cildinizdeki bir yara ya da kesikten vücuda girerse tehlike arz eder.
Tehdit algısı: Balon balıkları eğer kendilerini tehdit altında hissederlerse şişerler. Bu sebeple bu balığa müdahale edilmemesi önerilir.
Habitatın korunması: Deniz canlılarına dokunmak, onların doğal yaşam alanlarını bozabilir. Özellikle mercan resifleri gibi hassas ekosistemlerde, dokunmanın zararlı etkileri olabilir.