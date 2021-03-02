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HaberlerGündem3. SayfaDolandırıcıların bakır oyunu! - Haberler
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İstanbul merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonu! Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişler

Türkiye'de İstanbul merkezli iki ilde faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışına bakır yerine kaldırım taşı gönderdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda ise, 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında geniş çaplı araştırma yürüten Mali Şube polisleri 36 milyon dolarlık vurgunu ortaya çıkardı

Dolandırıcıların bakır oyunu! - Haberler
DHA

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre´deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı.

İki firma, bahse konu malzemenin Ambarlı Limanından Çin´in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi yönünde mutabık kaldı.

DHA'nın haberine göre, bu esnada anlaşma bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye´deki şirkete yapılması istendi. Çin´deki limana malzemelerin sevkiyatı yapıldı ancak gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi değeri bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı.

Satışı yapan ve malzeme transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikâyette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" yasağı konuldu. Mali Şube ekipleri, çalışmalarının devamında, dün saat 06.30 sıralarında İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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