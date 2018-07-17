132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon TL topladıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın hakkında Adalet Bakanlığı'nca suç işlemek için örgüt kurmak ve dolandırıcılık suçları için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, kamuoyunda 'Tosun' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık marifetleri Çift'lik Bank Tosun Firarda adıyla sinema filmine çekiliyor. Yönetmenliği İsmail Hakkı Koç'un yaptığı Çift'lik Bank Tosun Firarda'da Mehmet Aydın'ı Fercan Bay canlandırıyor. Çekimlerine Kıbrıs'ta başlanan filmde Burak Alkaş ise Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur için kamera karşısına geçti.

9 Kasım'da gösterime girecek olan komedi türündeki 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın çekimlerine Kıbrıs'tan sonra Miami ve İstanbul'da devam edilecek. Yönetmen İsmail Hakkı Koç, Çiftlik Bank vurgununu neden film haline getirdiklerini "Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak" sözleriyle açıkladı.