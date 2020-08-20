İHA

Olayda, 81 yaşındaki emekli öğretmen S.K.’yı telefonla arayan bir şüpheli kendisini polis olarak tanıtıp, şahsı terör örgütüne adının karıştığını söyleyerek kandırdı.

İHA'nın haberine göre, 14 bin TL para ve 80 bin lira değerindeki altını alan emekli öğretmen dolandırıcılara teslim etmek üzere evden çıktı. Bu durumu fark eden kızı gerçek polislere haber verdi.

Haberi öğrenen polis hemen harekete geçerek yaşlı adama ulaşıp olayı engelledi. Aynı gün 83 yaşındaki H.Ö.’yü de arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler "adınız terör örgütüne karışmış" diyerek bu kişiyi de dolandırmak istedi.

Polis ve jandarmanın birlikte hareketi ile H.Ö.’nün Euro ve lira şeklinde toplamda 264 bin lira parası dolandırıcılara verilmeden kurtarıldı.