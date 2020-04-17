HABERTURK.COM

Haftanın son işlem gününe girerken dolar/TL yükseliş eğilimini koruyor. Dolarda pazar günkü BDDK'nın swap hamlesinin ardından kısa süreli bir soğuma yaşansa da bunun etkisi çok kısa sürdü.

2 gün önce doların tüm dünyada yükselmesiyle 6.84'lük direnç kırıldı ve hızlıca dolar 6.90'ın üzerine tırmandı. Dün gece saatlerinde 6.94 lirayı gören dolar yeni güne ise 6.9278 liradan başladı.

Artık petrol arzı konusunda OPEC+ ülkeleri ve ABD'nin de dahil olduğu petrol üreticilerinin anlaşmaya varmasıyla koronavirüs kurun seyrindeki tek belirleyici haline geldi.

KÜRESEL TALEP DÜŞMÜYOR

Salgın dünya genelinde yayılmaya devam etse de ülkeler artık ekonomilerini ne zaman açabileceklerinin hesabını yapmaya başladı. Örneğin Danimarka'da 11 yaş altı çocuklar yeniden okula gitmeye başladı. Bu kademe kademe hayatın ve ekonominin normale dönüş sürecinde olduğunun bir göstergesi kabul edildi.

678 bin koronavirüs vakası tespit edilen ABD'de ise Başkan Donald Trump mayıs ayında koronavirüs tedbirlerini hafifleterek ekonomiyi açmak istiyor. Ancak ülkede başta New York olmak üzere eyalet valileri tedbirlerin ne zaman ve ne sıkılıkta uygulanacağına federal hükümetin değil eyaletlerin karar verebileceğini savunuyor.

Yani dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de koronavirüs krizi bir siyasi krize evrilme potansiyelini barındırıyor. Tabii bu durumun doları zayıflatması beklenmiyor.

ABD koronavirüsten ne kadar darbe alırsa alsın küresel dolar talebi bundan etkilenmiyor. En güvenilir varlıklar her şeye rağmen ABD varlıkları olarak görülüyor.