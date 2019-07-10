dolarda son durum

Dolar geçtiğimiz haftayı 5.63 lira seviyesinden kapatmıştı. Ardından haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine yerine Murat Uysal'ın getirilmesiyle haftaya sert yükselişle başlamıştı.

Pazar gecesi düşük hacimli piyasada 5.82'ye kadar yükselen dolar/TL pazartesi gününü 5.7344 seviyesinden kapattı. Dün ise gün içinde bir ara 5.70 seviyesinin altı görülse de günü yatay bir şekilde 5.722'den kapattı. Piyasalar şimdi 25 Temmuz'da Murat Uysal başkanlığında ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararını beklemeye başladı.

Bu sabah ise dolar dünkü kapanış seviyesine yakın bir şekilde 5.73-5.74 lira aralığında seyrediyor. Piyasanın seyri için gün içinde S-400 ve Doğu Akdeniz konusundaki gelişmeler etkili olabilir. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin adanın batısına demirlemesini protesto etmesinin ardından Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarını durdurması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.