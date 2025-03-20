Dolar, euro ve altında son durum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası dün sabah kurlarda yükselişler yaşanmıştı.

Euro/TL; 45.20 TL seviyesinin üzerine çıkarak, Dolar/TL de 41.53'in üzerine çıkarak tarihi zirvesine yükselmişti. Gram altın ise 4054 TL'ye yükselerek dün rekor kırmıştı.

Bugün ise Dolar/TL paritesi TSİ 07.33 itibarıyla 37.95 TL, Euro/TL 41.62 TL, gram altın ise 3715 TL olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı.

YAKLAŞIK 1.2 TRİLYON LİRALIK KAYIP

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düşmüştü.

Bunun üzerine devre kesici uygulanmış, 10.30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla ilk anda BIST 100 endeksi 10.261 puana çıkmıştı. Öğle saatlerinde ise düşüş yüzde 7'yi aşınca ikinci kez devre kesici uygulanmış ve işlemlere 14.38 itibariyle devam edilmişti.

Endeks dün günü yüzde 8.7 düşüşle tamamlarken BIST TÜM endeksindeki kayıp yüzde 8.5 oldu. Böylece borsa şirketlerinin piyasa değerinde 1 günde yaklaşık 1.2 trilyon liralık bir kayıp yaşandı.

Bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 9.9'a ulaştı.

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