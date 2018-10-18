Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Dün gün içinde dar bir bantta hareket eden küresel piyasalardaki satış baskısıyla 5.70 civarında seyreden dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde 5.53'e kadar gerilemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Pompeo'nun açıklamalarının ardından dolar TSİ 18:25’te 5,5363 liraya kadar geriledi.

RİSK UNSURU ORTADAN KALKTI

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li Rahip Brunson Hapis cezası almış ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakılmıştı. Brunson'ın serbest bırakılmasıyla önemli bir risk unsurunun ortadan kalkması ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşmenin kurun düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.



PAZARTESİ GÜNÜ 5.75'E İNMİŞTİ

Pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL salı günü 5.7600 ile 5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

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