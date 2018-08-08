Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar/TL önceki gün illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi gördükten sonra dün sabah 5.18 seviyesine kadar gerilese de, günün kalanında 5.30 seviyesinin etrafında dalgalandı.

Piyasada gözler TCMB ve hükümet tarafına çevrilirken; bankacılar, piyasada kalıcı bir iyileşme için ABD ile ilişkiler konusunda net bir açıklama yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bu kapsamda ABD'ye giden Türk heyetinin temaslarından gelecek açıklamalar yakından izleniyor.

Türkiye-ABD arasında ön mutabakat sağlandığı ve bir heyetin ABD'ye gideceği haberi sonrasında TL'nin bir miktar durulduğunu söyleyen bir bankacı, Reuters'a yaptığı açıklamada, kurda önceki gece yaşanan hızlı artış sonrası yerli yatırımcının satış tarafında

olduğunu söyledi. Bankacı, "Bu çerçevede 500 milyon dolar civarında satış yapıldığı tahmin ediliyor. Bu sırada piyasada yeniden faiz artımı beklentileri de konuşulmaya başlandı." dedi.

Bugüne bakıldıüğında dolar ve eurodaki yüksek seyrin devam ettiği görülüyor. Dolar sabah ilk işlemleri 5.24 TL seviyesinden geçerken, euro 6.11 TL seviyelerinde.

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