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Dolar kaç TL? Dolar neden düştü?

Dolar kuru ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından dün yönünü aşağı çevirdi. Analistler, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin şubatta yıllık yüzde 1,3'e gerilemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini belirterek, buna bağlı artan risk iştahı ile pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydetti. Dolar kaç TL? Dolar neden düştü? İşte döviz kurlarında son durum...

Dolar kaç TL? Dolar neden düştü?
AA / HABERTURK.COM

Dolarda, ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle başlayan küresel değerlenme trendi TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke paralarını olumsuz etkilerken dünkü ABD Hazinesi'nin borçlanma ihalesi sonrası piyasalarda bir rahatlama görüldü.

DOLAR KAÇ TL OLDU? DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

2 hafta önce 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talep ve Powell'ın sözleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Gelen güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekildi.

2 haftada 7.20'lerden 7.75 üzerini test eden dolar kuru 10 Mart sabahı 7.60 bandında tutunup 7.55'i test ediyor. Böylelikle son 5 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden TL, ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte yüzde 1.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke kurlarından pozitif ayrıştı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI7.59527.60887.58987.6203
1AVUSTRALYA DOLARI5.83245.87045.80555.9056
1DANİMARKA KRONU1.21261.21851.21171.2213
1EURO9.03159.04779.02519.0613
1İNGİLİZ STERLİNİ10.529410.584310.522010.6002
1İSVİÇRE FRANGI8.14978.20208.13758.2143
1İSVEÇ KRONU0.887490.896680.886870.89874
1KANADA DOLARI5.99326.02035.97116.0431
1KUVEYT DİNARI24.939225.265524.565125.6445
1NORVEÇ KRONU0.893470.899480.892850.90155
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ2.02472.02832.00952.0436
100JAPON YENİ6.96807.01416.94227.0408
1BULGAR LEVASI4.59174.6518
1RUMEN LEYİ1.83791.8619
1RUS RUBLESİ0.102070.10340
100İRAN RİYALİ0.017980.01822
1ÇİN YUANI1.16031.1755
1PAKİSTAN RUPİSİ0.048090.04872
1KATAR RİYALİ2.06812.0951
ÇAPRAZ KURLAR
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.2992AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI6.2539DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.9298İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI8.5216İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI108.74JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.2656KANADA DOLARI
1ABD DOLARI8.4799NORVEÇ KRONU
1ABD DOLARI3.7513SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1EURO1.1891ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.3887ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.3021ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.6448BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.1094RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI74.00RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI6.5091ÇİN YUANI
1ABD DOLARI157.05PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI3.6520KATAR RİYALİ
BİLGİ İÇİN
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.42745ABD DOLARI
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)10.8515TÜRK LİRASI

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