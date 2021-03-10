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Dolarda, ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle başlayan küresel değerlenme trendi TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke paralarını olumsuz etkilerken dünkü ABD Hazinesi'nin borçlanma ihalesi sonrası piyasalarda bir rahatlama görüldü.

DOLAR KAÇ TL OLDU? DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

2 hafta önce 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talep ve Powell'ın sözleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Gelen güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekildi.

2 haftada 7.20'lerden 7.75 üzerini test eden dolar kuru 10 Mart sabahı 7.60 bandında tutunup 7.55'i test ediyor. Böylelikle son 5 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden TL, ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte yüzde 1.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke kurlarından pozitif ayrıştı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: