Dolar fiyatı, aşağı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından sert bir düşüşe geçen dolar, bu grafiğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günler içerisinde 18 lirayı gören dolar, 11 TL'nin altını test etti. Bu gelişmenin akabinde, yatırım amaçlı dövize yönelmeyi düşünenler canlı dolar kuru hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

CANLI DOLAR FİYATI NE KADAR? (24 ARALIK ANLIK DOLAR KURU)

Dolar, 11,7970 liradan, euro ise 13,5180 liradan güne başladı. Öğle saatlerine doğru düşüşünü sürdüren dolar fiyatı, 10 liraya kadar dayandı.

İşte, canlı ve güncel rakamlarla bugünkü dolar kuru;