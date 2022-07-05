Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Geçtiğimiz haftali BDDK kararları sonrası düşüşe geçen ve uzun süre sonra 17 liranın altını gören dolar TL kuru yeniden tırmanışa geçti. Dolar bir haftanın ardından yeniden 17 lira sınırına dayandı. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte dolarda son durum...