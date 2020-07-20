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Dolar/TL uzun süredir devam eden 6.85 bandındaki yatay hareketini 5. haftaya taşıdı. Euro/TL ise euro/ dolar paritesindeki harekete bağlı olarak yukarı yönlü hareketini sürdürerek 7.80 üzerinde.

Merkez Bankası'nın cumartesi günü yaptığı yabancı para cinsi zorunlu karşılıkları 3 puan artırması ve piyasadan 9.2 milyar dolar çekecek olmasının etkisi izlenecek.

20 Temmuz haftasına dolar kuru 6.8575'ten, euro/TL ise 7.83'ten işlem görerek başlıyor. Gram altın ise 400 liranın üzerini gördüğü cuma gününün ardından 398.65 TL seviyesinde.

Piyasalarda bu hafta yurt içindeki en önemli veri akışı Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı olacak. Merkez Bankası üst üste 9 kez faiz indirdikten sonra geçen ay yaptığı toplantıda enflasyonist risklerden dolayı 1 hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek 8.25'te bırakmıştı.

Yurtdışında ise koronavirüs gelişmeleri, AB liderlerinin toplantısı, Euro bölgesindeki enflasyon verileri, ABD'de açıklanacak şirket bilançoları, ABD işsizlik başvuruları ve PMI verileri izlenecek.