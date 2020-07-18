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Döviz cinsi zorunlu karşılık oranları artırıldı

Bankaların, TCMB'de tutması gereken yabancı zorunlu karşılıklarda artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğ değişikliğiyle tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı 300 baz puan artırıldı. Bu kararla piyasadan 9 milyar dolar civarı likidite çekilmesi bekleniyor

dolar tcmb
HABERTURK.COM

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı yüzde 19'dan yüzde 22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 18'e çıkarıldı.

Alınan kararla piyasadan yaklaşık 9 milyar dolar civarında bir likidite çekilmesi bekleniyor.

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/14)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanır:

MADDE 3 – Bu Tebliğ 10/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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