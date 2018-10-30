Dolar/TL, geçen haftaki iyimser seyrine devam ederek 5.50 TL'nin altına inerek 5.45 seviyesini test etti ve son dönemdeki en düşük seviyesini gördü. TL bir ara kazancını yüzde 2'nin üzerine çıkararak gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında en iyi performansı sergiledi.

TEB/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, "TL'nin pozitif ayrışmasındaki ana neden olarak Citibank stratejistlerinin dün Orta Avrupa para birimi sepetine karşı TL uzun pozisyon önermelerini (Çek koruna–Polonya zloty–Macar forint sepeti sat/TL al) görüyoruz. Citibank stratejistleri Türk ekonomisindeki yeniden dengelenme sürecini öne çıkarıyor..." dedi.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla kur 5.87'li seviyelere kadar yükselmiş ancak kalıcı olamamıştı.

Bankacılar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasaların yılın son enflasyon raporuna ve Ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor. Enflasyonda ise siyasilerin "en kötünün geride kaldığı" söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Bankacılar Dolar/TL'de 5.50 seviyesinin altında kalıcılığın önemine dikkat çekiyor. Öte yandan, bu seviyenin altında döviz alması gereken şirketlerden ne kadar talep geleceğinin de önemine değinilirken talebin aşağı hareketi sınırlayabileceği belirtiliyor

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