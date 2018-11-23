Dolar kuru dün 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

Çarşamba günü sert bir yükselişe 5.44'li seviyeleri test eden dolar/TL dün ise gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden

5.30'lara doğru geriledi ve ardından 5.2760'a dek inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL'de 6.05 altına indi.

23 Kasım sabahı dolar 5.3075 TL civarından el değiştiriyor.

Dünün en önemli finansal gündemi Güney Afrika'daki 25 bp faiz arttırımı olurken, haftanın son günü piyasalarda iç siyasi gündem yakından izleniyor. Yerel seçim öncesi ittifak arayışları takip ediliyor.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelindeki gelişmelerin yanı sıra İran yaptırımı ve Brexit süreci küresel anlamda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

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