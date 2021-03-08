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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar sert yükseldi! 8 Mart dolar kuru
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Dolar haftaya yükselişle başladı

8 Mart haftasına dolar/TL 7.55 seviyesinde başlıyor. Kurdaki yukarı yönlü hareketi tetikleyen nedenlerin başında ABD 10 yıllıklarının yeniden 1.60'a dayanması ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi öne çıkıyor.

Dolar son dakika! Dolar sert yükseldi! 8 Mart dolar kuru
HABERTURK.COM

ABD 10 yıllık faizlerinin yükselmesiyle başladığı yükselişi TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yazısıyla bir nebze hız kesen dolar/TL haftaya yeniden yükselişle başladı.

Euro ve 5 gelişmiş ülke para birimi karşısında doların değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 92 puanın üzerine çıkarken, dolar/TL de 8 Mart haftasına 7.55 seviyesinde başlıyor.

ABD 10 yıllık faizleri 1.58'e gelirken, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı ancak piyasalar haftaya petrol fiyatlarındaki sert yükselişle giriyor.

Geçen hafta OPEC+ toplantısının ardından 60 doları geçen brent petrol, 8 Mart haftasına 70 doların üzerinde başladı. Brent petroldeki yükselişte küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline yapılan saldırı girişiminin de etkisi bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'nin cari açığını büyüttüğü gibi enflasyona da baskı yapıyor.

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