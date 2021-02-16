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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda düşüş sürüyor - 16 Şubat dolar kuru
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Dolarda düşüş sürüyor

Dolar kurun, TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı haftada düşüşünü sürdürüyor. Dün 7 seviyenin aşağı kıran dolar/TL'de 16 Şubat sabahı 6.95 seviyesinin altında işlem geçiyor. Piyasalarda hazine ihaleleri izlenecek

Dolar son dakika! Dolarda düşüş sürüyor - 16 Şubat dolar kuru
Reuters / HABERTURK.COM

Dolar/TL dün 7 seviyesinin altına indikten sonra 16 Şubat sabahı 6.95 seviyesini de kırdı. TCMB'nin sıkı para politikasını uzun müddet devam ettireceğini belirtmesi TL'yi desteklerken piyasalarda yılın ikinci yarısında beklenen faiz indirimleri de ötelenmiş durumda.

Piyasalarda TCMB'nin faiz kararı ve PPK metnindeki söylemler, Başkan Naci Ağbal'ın sözlü yönlendirmeleri ve hazinenin 2 ve 5 yıllık ihaleleri izlenecek.

16 Şubat sabahı dolar kuru 6.9475'te, euro 8.45 altında, gram altın fiyatı ise 407 TL seviyesinde.

Bununla birlikte, 2019 ve 2020'de döviz varlıklarını yaklaşık 75 milyar dolar artıran yurtiçi yerleşikler de son haftalarda TL'ye dönüşü belirginleşirken piyasalar sürecin kalıcı olup olmayacağını izliyorlar.

Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal YP mevduatlarda Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Dolar/TL'nin geçen yıl 6.85'li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekerek dedolarizasyonda bu kapsamda 6.98 ve 6.85 seviyelerinin takip edecek önemli seviyeler olarak niteliyor.

Ocak ayının son Şubat ayının ilk haftasında ise TL'de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise geçen hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.

Kasım'dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözleniyor.

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