Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dolar kurunda son durum

HABERTURK.COM

Dolar kuru dün 10 mayıs haftasından beri ilk kez 6.15 seviyesini aşsa da kalıcı olmadı. Dolar/TL 6.10 altından kapandı. İşlemciler düşüşte uzun pozisyonların kapanması nedeniyle olabileceğini belirtiyor. 24 Mayıs sabahında dolar yukarı yönlü hareketle 6.12 üzerinde. Borsa 85 binin altında güne başlıyor. Petrol fiyatları ise 68 dolara kadar indi

dolar

Dolar kuru bir süredir ABD ile ilişkilerin S-400 alımıyla gerilebileceği kaygısıyla yükselirken TL üzerindeki baskı artıyor. Dolar/TL dün 6.15 üzerini test ettikten sonra günü 6.10 altında kapattı.

 

Dolar/TL cephesinden yaşanan ani rahatlamada analistler kapatılan uzun pozisyonlara dikkat çekiyor. İşlemciler, kamu bankalarının daha düşük hacimde olsa da döviz satışına devam ettiğini fakat yurtiçi yerleşiklerin dolar almaya devam ettiğini belirtiyor. 

Bankacılar yurt dışı piyasalardaki negatif seyir nedeniyle TL'deki kayıpların makul olduğunu söylerken Türk varlıklarına ilginin az olduğunun altını çiziyor. Borsa dün 85 bin puanın altında kapandı.

24 Mayıs sabahı dolar 6.1218, euro ise 6.8404 TL'den el değiştiriyor. Hafta başında 73 dolara çıkan petrol fiyatları ise 68 dolar seviyesinde.

İç ve dış piyasada bugün izlenecek önemli bir veri bulunmazken S-400 meselesinin yanı sıra Merkez Bankası rezervleri ve seçim döneminde bütçe hareketleri izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün üç kamu bankasının desteğiyle uygulanacak olan İvme Finansman Paketi ile yıl sonuna kadar üç ana faaliyet alanına 30 milyar TL finansman sağlanacağını açıkladı.

Buna göre, ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler bu paket kapsamında finansman sağlayabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda son durum! Dolarda S-400 hareketliliği! 23 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolarda S-400 hareketliliği
Tüketici Güveni'nde yüksek oynaklık
DÖVİZGüvende de yüksek oynaklık
Dolar son dakika! Dolarda son durum! Dolarda hareketlilik! 22 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar kurunda hareketlilik
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama
DÖVİZBDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili ...
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 21 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDöviz kurlarında son durum
100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek
DÖVİZBDDK’dan döviz alımına spekülasyon ayarı
Finansal piyasalarda tersine fiyatlama eğilimi başladı
DÖVİZTersine fiyatlama!
Dolar son dakika! Dolarda son durum! Dolar haftaya hareketli başladı! 20 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar düşüşe geçti
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 17 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar haftanın son gününde sakin
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 16 Mayıs döviz kurları
DÖVİZDolar kurunda son durum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X