Dolar kuru bir süredir ABD ile ilişkilerin S-400 alımıyla gerilebileceği kaygısıyla yükselirken TL üzerindeki baskı artıyor. Dolar/TL dün 6.15 üzerini test ettikten sonra günü 6.10 altında kapattı.

Dolar/TL cephesinden yaşanan ani rahatlamada analistler kapatılan uzun pozisyonlara dikkat çekiyor. İşlemciler, kamu bankalarının daha düşük hacimde olsa da döviz satışına devam ettiğini fakat yurtiçi yerleşiklerin dolar almaya devam ettiğini belirtiyor.

Bankacılar yurt dışı piyasalardaki negatif seyir nedeniyle TL'deki kayıpların makul olduğunu söylerken Türk varlıklarına ilginin az olduğunun altını çiziyor. Borsa dün 85 bin puanın altında kapandı.

24 Mayıs sabahı dolar 6.1218, euro ise 6.8404 TL'den el değiştiriyor. Hafta başında 73 dolara çıkan petrol fiyatları ise 68 dolar seviyesinde.

İç ve dış piyasada bugün izlenecek önemli bir veri bulunmazken S-400 meselesinin yanı sıra Merkez Bankası rezervleri ve seçim döneminde bütçe hareketleri izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün üç kamu bankasının desteğiyle uygulanacak olan İvme Finansman Paketi ile yıl sonuna kadar üç ana faaliyet alanına 30 milyar TL finansman sağlanacağını açıkladı.

Buna göre, ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler bu paket kapsamında finansman sağlayabilecek.



