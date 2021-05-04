Dolarda son durum

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Dolar kuru haftaya 8.33'ün üzerine çıkarak yükselişle başladıktan sonra tüketici enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi ve ABD kaynaklı haberlerle 8.25 seviyesine geriledi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 17.14 yıllık enflasyon, beklentinin hafif altında kalırken dolar endeksi ve ABD tahvil getirirlerinin de gerilemesi dolar kurunu bir miktar aşağı çekti. Doların düşmesinde imalat endeksinin beklentilerin altında kalması etkili oldu.

Altın fiyatları ise son 2 ayın en yüksek seviyesini test ettikten sonra geri döndü. 4 Mayıs sabahı dolar kuru 8.27'den güne başlıyor.

Piyasalarda gözler TCMB'nin bu hafta yapacağı PPK toplantısına çevrildi.