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HaberlerParaDolar son dakika! Piyasalar Arjantin ve Hong Kong darbesi! 13 Ağustos dolar kuru

Piyasalara Arjantin ve Hong Kong darbesi

HABERTURK.COM

Dolar/TL'de dün Arjantin piyasalarındaki gelişmelerle başlayan yukarı yönlü hareket bugün de sürüyor. Gelişen ülke varlıkları Arjantin öncülüğünde satış yerken, Hong Kong'da artan tansiyon Asya varlıklarını da negatif etkiliyor. 13 Ağustos günü Dolar/TL 5.60 üzerinde, Hint rupisi son 5 ayın en düşüğünde. Won ve baht da düşerken, güven liman olan spot altın fiyatı 1535 dolarla yeni zirvesini test etti

dolar

Piyasalarda, Arjantin'de başlayan panik havasıyla gelişen ülke varlıklarındaki satış dalgası sürüyor. Asya ve TL varlıklar da gidişattan negatif etkilenirken altın yükseliyor.

Arjantin pezosu cuma kapanışta dolar karşısında 46 seviyelerinden işlem görürken, IMF yanlısı neoliberal Macri yerine, kamulaştırma yanlısı, sol eğilimli eski devlet başkanı Kirchner'in kabinesindeki eski bakan Fernandez'in öncü seçimleri domine etmesiyle pezoda değer kaybı yüzde 30'ları buldu. 60 eşiğini aşan kur daha sonra 53'e gevşedi.

Arjantin borsası Merval de yüzde 38 değer kayıpla kapanırken, dolar bazında düşüş yüzde 48 oldu. 5 yıllık dolar CDS 1900 seviyesine yaklaşırken, temerrüt olasılığı 40'dan 70 üzerine çıktı. Analistler Fernandez'in ekonomi politikalarına dair vereceği mesajların piyasalardaki hava için önemine dikkat çekiyor.

DOLAR KURU YÜKSELİŞTE

Dolar/TL ise bayram öncesi 5.49'dan işlem görürken, dün Arjantin etkisiyle 5.55 seviyesini, bugün de 5.60'ı aşarak gün içinde 5.6172'yi gördü. Euro ise 6.30'u test etti. Türkiye'nin kredi risk primi yeniden 400 baz puan üzerine çıktı. Sığ piyasada gerçekleşen hareketin, yarın bankalararası piyasa açıldıktan sonra seyri merak konusu.

Asya varlıkları da ABD - Çin ticaret savaşının ardından Hong Kong'da Pekin karşıtı gösterilerle kayıplarını sürdürüyor. Hint rupisi beş ayın en düşüğine gerilerken Endonezya rupisi, Tayland bahtı, Güner Kore wonu da yüzde 0.2 civarı düşüşte.

Singapur piyasasının halen tatilde olması ve kurban bayramı nedeniyle piyasaların sakin olduğunu belirten bir portfolyo yöneticisi ise hafta ilerledikçe haber akışına bağlı daha sert hareketler görülebileceğini belirtiyor.

ALTIN FİYATINDA YENİ ZİRVELER

Gelişen ülkeler için azalan risk iştahı ve resesyon endişeleri ise altın fiyatlarını yükseltiyor. Spot altın fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor. Spot altın fiyatı 1535 dolardan dönerken, gram altın fiyatı yüzde 2 üzerinde primlenerek 275 TL'ye çıktı.

 

ABN Amro raporunda tahvil ve hisse senedi getirilerinin düşüşün altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğu belirtilirken, analist Georgette Boele, "Güven liman arayışı var. İnsanlar Hong Kong konusunda tedirgin, Asya piyasaları bu nedenle düştü." dedi.

Öte yandan, euro bölgesinde İtalya kaynaklı gelişmeler izleniyor. İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini  güvenoyu ve erken seçim çağrısı yaptı.

 

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