Dolar/TL, merkez bankalarından küresel çapta düşük faiz beklentilerinin gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını ve getiri arayışını artırdığı ortamda bir süredir düşüş trendindeydi.

Merkez Bankası başkanının değişmesi ve ardından gelen 425 baz puanlık indirime rağmen dolar, TL karşısında değer kaybına devam etti.

Kurun aşağı yönlü hareketinde S-400 meselesinde diyalog üzerinden yürüyen pozitif süreç, Trump yönetiminin kongrenin tam aksine yaptırım konusunda isteksiz olması, düşen cari açık ve azalan jeoplitik riskler öne çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonuna hazırlanmasının ikili ilişkilerdeki risk algısını yükseltmesine rağmen güvenli bölge ve müşterek harekat merkezinde anlaşılması da piyasaları rahatlattı.

Türk Lirası son üç aylık dönemde dolar karşısında yüzde 13 değer kazanmış durumda. Dolar kuru bayram öncesi 5.45 altına dahi indi ancak ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşı nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerin geneli olumsuz etkileniyor.

Türkiye, Singapur ve Hindistan'da piyasalar Kurban Bayramı, Japonya'da da Dağ Günü (Bayramı) nedeniyle kapalı. 12 Ağustos günü, sığ piyasada dolar 5.55 ve euro 6.20 üzerini gördü. Küresel resesyon endişeleriyle bir süredir yoğun talep gören spot altın fiyatı ise tekrar 1500 dolar altına gevşedi. Gram altın fiyatı ise 255 TL civarında.