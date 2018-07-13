Dolar kuru sabah ilk işlemlerin ardından 4.85 TL seviyesinde hareket ederken, euro da 5.66 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar önceki gece ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri, yükselen faizler ve Asya kaynaklı Japon yatırımcıların satışları ile 4.97 TL seviyesine kadar çıkarak rekor kırmıştı. Sabah açılışta piyasanın biraz daha dengeye geldiği görülürken, gün içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından 4.78 TL'ye kadar çekilmişti. Ancak dolar kuru akşama doğru yeniden 4.85 liranın üzerine çıkmıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNEM KAZANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı.

Öte yandan piyasaların yakından izlediği Haziran ve Temmuz aylarındaki yılın en yüklü ihale dönemi önceki gün düzenlenen üç ihale ile birlikte tamamlandı. İhalelerde borçlanma hedeflere genel olarak yakın gerçekleşirken; faizlerdeki yükseliş ise belirginleşti.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 20.52 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini yineledi.