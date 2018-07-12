Dolarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dün öğleden sonra ABD-Çin arasında artan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik atakla yönünü aşağı çeviren Türk Lirası, gece yarısı bir darbe de Asya piyasalarından yedi.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.



Bloomberg'e konuşan Ueda Harlow'un döviz analistlerinden Naoto Ono, "Türk Lirası'na dün güçlü satışlar geldi ve bu satış trendi Asya seansına taşındı. Bir olasılık, Japon küçük yaırımcıların Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşünün ardından zararlarını kesmek için satışa geçmeleri olabilir" dedi.

Bugüne bakıldığında ise dolarda satışlar etkili oluyor. Sabah 4.90'ın altına gerileyen dolar, daha sonra kademeli olarak 4.88 TL, 4.85 TL ve 4.82 TL'ye kadar geriledi.

Dolar saat 09.20 itibariyle 4.8280 TL, euro da 5.6460 TL'den el değiştirdi.

Öğle saatlerine doğru ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası bağımsızlığına güçlü bir vurgu yapan konuşmasının ardından dolar 4.80 TL sınırına geriledi.

Dolar saat 12.10 itibariyle 4.8050 TL olurken, euro 5.6170 TL'den işlem gördü.

Saat 15.00 itibariyle ise 4.82-4.83 TL bandında hareket eden dolar, 16:00 sonrasında yükselişe geçerek 4.87 - 4.88 bandına dek yükseldi. Euro ise yeniden 5.70 TL sınırında.

Kapanış öncesi 17:15'te ise dolar / TL bir nebze gevşeyerek yeniden 4.85 TL'ye geriledi. Euro da kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 5.6785 TL'den işlem görüyor.

Dolar dün serbest piyasada 4.7770 TL seviyesinden günü tamamlamıştı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan'ın dolarda yaşanan hareketle ilgili değerlendirmesi şöyle:

"ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişesinin artması küresel riskleri de aynı şekilde artırdı ve riskli varlıklardan güvenli varlıklara çıkışın artması gelişen ülke piyasalarında da sert satışlar yaşanmasına neden oldu. Dolar da beklenenden yüksek gelen Mayıs cari açık verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Kur akşam saatlerinde tekrar yükseldi ve Asya seansında rekorunu kırdı. Asya işlemlerinde Japon bireysel yatırımcıların aldığı pozisyonların ilave hareketi yarattığı görülüyor.



Kur, 4,7450 – 4,7750 bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı ile birlikte 4,9253 ve 4,9761 zirvelerine doğru çıkışlar izlenebilir. Alternatif olarak USDTRY kuru her ne kadar yeni tarihi zirve seviyesini gündeme taşısa da olası müdahalelerle / açıklamalarla birlikte tekrar 4,7450 – 4,7750 bölgesi altında kalıcı hareketler oluşturabilirse, kura yönelik geri çekilmeler daha istekli bir boyuta ulaşabilir."

NE DEDİLER

"KIRILGANLIK DEVAM EDEBİLİR"

QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Tolga Kudaloğlu "Muhtemelen bazı yabancı yatırım fonları Türkiye pozisyonlarını azaltıyor ve kapatıyor, bu eğilim de sona ermiş değil. Sadece TL ve borsadan değil, tahvil piyasalarından da çıkış olduğunu görüyoruz. 10 yılk tahvil faizi de tarihi zirvelerde.

Bu satışların bittiğini söylemek için erken, baskının devam etmesi olası. Endeksin önceki dip olan 92 bin 300'ün altına gelmesi dip arayışının devam edeceğini gösteriyor, 90 binlerin altına doğru hareket görebiliriz." dedi.

Kudaloğlu dolarda 4.77'nin yukarı yönlü kırılmasıyla zirvenin test edildiğini, TL'nin negatif ayrışmasının henüz sona ermediğini, bu açıdan TCMB'nin bu ayki toplantısında alacağı kararın öneminin de arttığını belirtti.

"BU İŞTE YALNIZ DEĞİLİZ"

Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının tüm gelişen ülkelerden para çıkışına yol açtığını belirterek "Yani bu işte yalnız değiliz. Ticaret savaşına bakarsak kısa vadede risk iştahı açısından bu işten iddialı çıkamayız.

Bunun yanında seçim belirsizliği bitse de hala yerli ve yabancı açısından belirsizliğin kalkmadığını görüyoruz. Kurullar nasıl işleyecek, kim nerede olacak bunlar piyasada yüksek betanın daha da hissedilmesine yol açıyor.

Makro tarafta enflasyon yüksek, faizler çok yüksek, özellikle 3 gündür banka hisselerinde gördüğümüz ayrışma da tüm bu olayların olduğundan fazla görünmesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

"BUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün dövizdeki yükselişle ilgili yaptıüı açıklamada, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” ifadesini kullandı.



