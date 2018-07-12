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Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek belirli seviyelere kadar gelerek dengelendi. Çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz bugün altın fiyatları