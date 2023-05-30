Dolarda dalgalı yükseliş

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Geçen cuma 19.96'dan işlem gören dolar/TL dün 20.11'e yükselmişti.

Dolar bugün sabah saatlerinde önce 20.24 liraya yükseldi, ardından 20.16'ya geriledi. Daha sonra yeniden 20.20 lirayı aştı. Ancak oynaklık devam etti.

Euro/TL ise 21.70'in üzerine çıktı.

BORÇ TAVANI KRİZİ ÇÖZÜLME YOLUNDA

Yurtiçinde seçimlerin geride bırakılmasıyla yeni kabine, özellikle de ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği beklenirken yurtdışında gözler ABD'deki borç limiti krizinde olmaya devam ediyor. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülse de anlaşmanın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Yine de anlaşma sağlanması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 104.12 seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah 104.28'e çıktı. Endeks borç tavanına ilişkin endişelerle geçen cuma 103.8'e kadar gerilemişti.

Dün ABD borsalarında da benzer sebeplerle olumlu rüzgarlar esti. Dow Jones yüzde 1 yükselirken, S&P 500 yüzde 1.3, Nasdaq ise yüzde 2.2'lik yükselişler kaydetti.