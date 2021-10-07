Dolarda son durum

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Dolar/TL dün 8.93'e kadar yükseldi ancak öğleden sonra yeniden 8.90'ın altına geriledi.

Doların dünya genelinde güçlenmesine artan enerji fiyatları ve bunun enflasyon ile ekonomik toparlanmaya olası olumsuz etkisi katkıda bulunuyor. Geçen hafta 79 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı dün 82 doların üzerini gördü. Bunun yanında doğalgaz fiyatları da Avrupa'da rekor düzeye yükseldi.

Dolar güçlü seyrini sürdürse de bugün gelişmekte olan para birimlerine karşı yükselişi zayıflamış durumda.

Dolar yeni güne 8.87 liradan başladı.