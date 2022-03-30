Dolarda son durum

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İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler sonrası verilen mesajlar piyasalar tarafından barış yönünde atılan adımlar olarak değerlendirildi.

Bu olumlu rüzgarın etkisiyle dolar dün 14.83 liradan 14.59 liraya gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 14.61 liradan başladı.

Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimindeki gelişmeler takip edilmeye devam edecek. Bunun yanında Çin'de artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle Şanghay'da alınan kısıtlama kararları devam ediyor. Salgının seyri ve bunun ekonomik etkileri de bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.