Dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Dün ABD'de gelen güçlü ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin 'şahin' açıklamalarının etkisiyle dolar 2022 yılında ilk kez 18 lirayı gördü.

Dolar yeni güne ise 17.96 liradan başladı. Dün 106.58 seviyesine yükselen dolar endeksi bu sabah itibarıyla 106.3'e geriledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de haziran ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 1.9'luk beklentiye karşın yüzde 2 yükseldi. Fabrika siparişleri de yine yüzde 1.2'lik beklentinin üzerinde bir şekilde yüzde 2 yükselerek 555.2 milyar dolara çıktı. Fabrika siparişleri, mayısta yüzde 1.8 artışla 544.4 milyar dolar olmuştu.

Bunun yanında ABD'de ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 1.4 puan artarak 56,7 değerine yükseldi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53.5 değerini alması yönündeydi. Beklentilerin aksine yükseliş göstererek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, haziranda 55,3 değerini almıştı.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Fed yetkililerinin 'şahin' açıklamaları da doların güçlenmesinde etkili oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, önden yüklemeli faiz artırma stratejisini desteklediğini aktardı. Bullard, faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3.75-4 aralığına yükselmesinden yana olduğunu kaydetti. ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını belirten Bullard, iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise eylül ayındaki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu belirtti. Fed’in sıkılaşma temposunu düşürmeyeceğinin işaretini verdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyon henüz zirveye ulaşmadığı için faiz artırımları konusunda yapacak daha çok işi olduğunu söyledi. Mester, "Enflasyonun ilk kez zirveye ulaştığına, ki bunu henüz görmedik, ve aşağı indiğine dair birkaç aylık süren bir kanıt olmalı" diye konuştu.

'50 BAZ PUAN MAKUL'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin beklendiği gibi iyileşmesi durumunda gelecek ay Fed'in faizleri 50 baz puan artırmasının makul olacağını söyledi.Daly yaptığı açıklamada yeniden politika yapıcıların yüksek enflasyonu düşürmekte kararlı olduğuna dikkat çekti.

GÖZLER TAYVAN GERİLİMİNDE

Bunların yanında piyasalar Tayvan merkezli Çin-ABD gerilimini takip etmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine Çin yönetimi sert tepki gösterdi. Bunun 'Tek Çin' politikasının ihlali olduğunu belirtti. Yapılan kınamalar ve sert açıklamalara rağmen henüz dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari ilişkileri etkileyecek bir karar alınmadı. Önümüzdeki günlerde özellikle Çin tarafından alınabilecek kararlar piyasa tarafından dikkatle takip edilmeye devam edilecek.