Dolar yükselişle başladı

HABERTURK.COM

Dolar/TL geçen haftanın büyük bölümünde 8.25 - 8.35 arasında dalgalanırken haftayı, beklentilerin çok altında gelen ABD istihdam verileri nedeniyle dolar küresel değer kaybı yaşadı.

1 milyon civarında istihdam yaratılması beklenen ABD'de tarım dışı istihdam 266 binde kalırken dolar endeksi 90.2'ye kadar düşerek sene başındaki seviyesine geriledi. Dolar kuru 8.25 altına indi, ABD 10 yıllıkları 1.50 altına inerken euro/dolar paritesi 1.2'yi test ederken emtia fiyatları da sert yükseldi. Ons altın 1830 doların üzerinde, gram altın ise 485 TL'yi aştı.

Türkiye'de piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken hafta ortasından itibaren Ramazan Bayramı nedeniyle tatile girilecek. Yurt dışında ise ABD enflasyon verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.

10 Mayıs sabahı dolar kuru 8.25 üzerinde, yükselişle haftaya başlıyor.

Geçen hafta faiz artışı gerekebilir demeciyle piyasalarda dalgalanmaya yol açan Eski Fed Başkanı, yeni Hazine Bakanı Yellen son konuşmasında "ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı, ancak daha fazla yardım gerekli" dedi. Avrupa Merkez Bankası ECB ise Haziran ayında tahvil alımlarında azaltmayı tartışabilir.