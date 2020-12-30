Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolarda son durum! Dolarda düşüş sürüyor! 30 Aralık dolar kuru - Haberler
ABONE OL

Dolar yatay başladı

Dolardaki küresel değer kaybıyla birlikte TL atılan ekonomi adımlarıyla pozitif ayrışmaya devam ediyor. 30 Aralık günü dolar/TL 7.37 seviyesinde

Dolarda son durum! Dolarda düşüş sürüyor! 30 Aralık dolar kuru - Haberler
HABERTURK.COM

Dolar küresel ölçekte değer kaybetmeye devam ederken, ABD'deki teşvik paketi üzerine anlaşma sağlanması ve nakit yardımların da başlamasıyla dolar endeksi yeniden 90 puan altına geriledi.

Dolar karşısında en sert yükselişi ise Türk Lirası yaşıyor. Haftaya 7.55 üzerinde başlayan dolar/TL'deki çekilme 7.35'e kadar geldi. Euro ise 9 TL'nin altını görse de kalıcı olamadı.

30 Aralık günü dolar 7.37 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 445 TL'ye kadar indi. Noel haftası nedeniyle çoğunluğu kapalı yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TL kasımdan bu yana dolar karşısında yüzde 15 değer kazandı
DÖVİZTL 7 haftada yüzde 15 yükseldi
ABD'de dolar net kısa pozisyonları 3 ayın zirvesinde
DÖVİZYatırımcılar dolarda düşüş bekliyor
29 Aralık Dolar kuru! Dolar ne kadar, kaç TL?
DÖVİZDolar kuru ne kadar?
Dolar son dakika! Dolarda düşüş sürüyor! 29 Aralık dolar kuru
DÖVİZDolar düşüşünü sürdürüyor
Dolar ne olur? 28 Aralık Dolar kuru! Dolar ne kadar, kaç TL?
DÖVİZDolar kuru ne kadar?
Dolar son dakika! Dolar kritik seviyenin altında! 28 Aralık dolar kuru
DÖVİZDolar kritik seviyenin altında
Dolar kuru 25 Aralık 2020! Dolar ne kadar, kaç TL?
DÖVİZGüncel dolar kuru ne kadar?
Dolar son dakika! Dolar kritik seviyenin altında! 25 Aralık dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
Arzum'un halka arzı için gong töreni düzenlendi
DÖVİZBorsada gong Arzum için çaldı
Dolar/TL kuru ne kadar? Dolar kaç TL? 24 Aralık Dolar fiyatı
DÖVİZ24 Aralık Dolar fiyatı (güncel)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X