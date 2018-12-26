Dolar/TL bu sabah güne 5.28 seviyesinde başladı. Dolar TL karşısında düne göre yüzde 0.35 değer kaybetti. Kur dün güne 5.30'un altında başladıktan sonra sert şekilde 5.34'e kadar yükselmiş, daha sonra yeniden 5.30 civarında dengelenmişti.

ANA ETKEN TRUMP

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e olan eleştirileri ve ABD'de hükümetin geçici olarak kapanması piyasalarda risk iştahını artıran unsurlar oldu. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik iyimserlik ise Türk Lirası'na destek oluyor.

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