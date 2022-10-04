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Dolarda yön arayışı

Fed'e yönelik beklentiler ABD Hazine tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde düşüşe yol açtı. Yurtiçinde ise yatay seyrini sürdüren dolar/TL güne 18.55'ten başladı

Dolarda yön arayışı
Dolarda yatay seyir
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HABERTURK.COM

Küresel piyasalarda Fed'e yönelik beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Son olarak dün New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in uyguladığı sıkı para politikasının enflasyonist baskıları azaltmaya başladığını, ancak enflasyonla mücadelede işlerinin henüz bitmediğini belirtti.

Bu 'şahin' sayılabilecek açıklamaya rağmen Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişeler Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisini doğurdu.

Bu da doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinin yüzde 0.3 gerileyerek 111.54 seviyesine gerilemesine yol açtı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi geçen cuma yüzde 3.84 iken bu sabah itibarıyla yüzde 3.62'ye geriledi. Dün, dünya genelinde borsalarda yaşanan yükselişlerin ana nedeni bu oldu.

Yurtiçinde ise dolar/TL'de bu hafta şu ana kadar önemli bir hareket yaşanmadı. Kararsız seyir devam etti. Dolar yeni güne 18.55 liradan başladı.

FED'E UYARILAR

Bu arada faiz artırımlarının durdurulması yönünde de çeşitli kuruluşlardan çağrılar yapılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dün yayımlanan raporunda "Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları ibreyi tersine döndürmeli ve daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları düşürmeye çalışmaktan kaçınmalı" çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, Fed'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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