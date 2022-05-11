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Önceki gün 6 ayın ardından ilk kez 15 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor.

Dolar güne 15.32 liradan başladı.

Fed geçen çarşamba politika faizinde 50 baz puan indirime giderken Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle 75 baz puan faiz artırım ihtimalini masadan kaldırması piyasalarda ilk başta olumlu tepkiye yol açmıştı.

Ancak olumlu rüzgarlar uzun süre esmedi. Powell'ın açıklamalarına rağmen Fed'in yükselen enflasyonla mücadele için sert adımlar atmak zorunda kalacağına yönelik beklenti ve resesyon endişeleri doların geçen perşembeden itibaren yükselmesine yol açtı.