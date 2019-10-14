Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatın ABD-Türkiye ilişkilerine olan etkisi doların yönünü belirlemeye devam ediyor. Yeni güne de 5.8960 liradan başlayan, sabah saatlerinde ise 5.90'ı aşan Dolar/TL öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yeni tweet'lerinin ardından 5.9370'e kadar yükseldi. BIST 100 Endeksi'nde günlük düşüş yüzde 4.5'i aştı.

Trump, Twitter'dan yaptığı son paylaşımlarda, Türkiye'ye 'büyük yaptırımların yolda' olduğunu söyledi. Trump, tweet'inde "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerini kullandı.

Kur bu sabah sanayi üretiminin yüzde 0.7'lik daralma beklentisine karşın yıllık bazda yüzde 3.6 düştüğünün açıklanmasıyla 5.92'yi aşmıştı. Ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 3.6 düştüğünün açıklanmasıyla ise dolar/TL 5.9220'ye yükseldi. Beklenti yıllık düşüşün yüzde 0.7'de kalması yönündeydi.

Perşembe günü ABD-Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla 5.80'e gerileyen dolar/TL cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla 5.88'e yükselmişti.

Trump dün yine Kuzey Suriye'de gerçekleştirilen harekatla ilgili tweet atmayı sürdürdü. Trump attığı bir tweette "Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle Türkiye’ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda görüşüyoruz. Hazine uygulamaya hazır, ek yasal düzenlemeler de yapılabilir. Bu konuda büyük bir görüş birliği var. Türkiye yapmamamızı istedi. Gelişmeleri takip edin!" ifadelerini kullandı.