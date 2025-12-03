Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Dolunay ne zaman? Dolunay saat kaçta, hangi burçları etkileyecek?

        Dolunay ne zaman? Dolunay saat kaçta, hangi burçları etkileyecek?

        Astroloji tutkunları aralık ayına girilmesiyle birlikte dolunayın gerçekleşmesini bekliyor. Astrolojide İkizler Dolunayı olarak adlandırılan Dolunay öncesinde detaylar heyecanla takip ediliyor. Peki, Dolunay ne zaman, saat kaçta ve hangi burçları nasıl etkileyecek?

        Giriş: 03.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:29
        Dolunay ne zaman?
        Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak biliniyor. İkizler burcunda gerçekleşecek olan 2025 yılının son Dolunayı öncesinde geri sayımda sona gelindi. Özellikle astroloji tutkunları merak içerisinde Dolunay tarihini ve saatini merak edip araştırıyor. İşte, 2025 aralık ayında gerçekleşecek olan dolunay tarihi

        DOLUNAY NE ZAMAN?

        Aralık ayı dolunay, 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleşecek. İkizler burcunda 13 derecede Dolunay, saat 02:13'te olacak.

        DOLUNAY NEDİR?

        Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

        5 ARALIK DOLUNAY BURCU ETKİLERİ NELERDİR?

        HT Hayat’tan Korhan Kılınçkaya dolunayın burçlara olan etkisini kaleme aldı.

        Yükselen Koç

        Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Kardeşlerle, akrabalarla, yakın çevreyle olan durumlar da dönemin önem kazanan konuları arasında.

        Yükselen Boğa

        Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Yeni parasal anlaşmalar, iletişim trafiğinin artması da dönemin önemli konuları arasında.

        Yükselen İkizler

        Hayatınızın genelinde belirgin bir dolunay, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda da belirgin etkiler yaşayacağınız bir dönem. İletişim ve yolculuk trafiğinin çokça arttığı da bir dönem.

        Yükselen Yengeç

        Bu dönem belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı biraz karıştırıyor. Çok ciddi olmasa da arkanızdan dönebilecek dedikodular konusunda biraz dikkatli olun.

        Yükselen Aslan

        Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz.

        Yükselen Başak

        Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. İletişim trafiğiniz çok yüksek. İletişim konuları kariyerinizde çok belirleyici bir rol oynayacak.

        Yükselen Terazi

        Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay.

        Yükselen Akrep

        Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu konularda iletişim trafiği de oldukça yüksek.

        Yükselen Yay

        İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bu konularda önemli anlaşmalar sizleri bekliyor olabilir. İletişim trafiği de çok yüksek.

        Yükselen Oğlak

        Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

        Yükselen Kova

        Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yüksek.

        Yükselen Balık

        Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor.

