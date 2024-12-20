Adalet Bakanlığı Niğde Açık Cezaevi'nde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Ömer Kilit; uzun yıllardır Niğde'nin eşsiz güzelliklerini ve yaban hayatını kadrajına alıyor.

Birçok kuş türünü fotoğraflayarak kayıt altına alınmasını da sağlayan Ömer Kilit, bu kez Aladağlar Milli Parkı'nda dolunayda dağ keçisini fotoğraflayarak hayalini gerçekleştirdi.

"YILLARDIR BU ANI FOTOĞRAFLAMAYI HAYAL EDİYORDUM"

Ömer Kilit "Hem yaban hayatı hem astro fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. İkisini bir araya getirip özel bir kare yakalamayı çok istiyordum. Çok uzun zamandır hayal ettiğim, peşinde koştuğum bir fotoğraf karesiydi bu. Sayısız kez Niğde'de Aladağlar'da dolunay zamanı kamp yapıp bu kareleri çekmek istedim ancak hep başarısız oldum. Bu süreçte sürekli gözlem yaparak, yaban keçilerinin davranışlarını, geçiş güzergahlarını araştırdım. Yılın son dolunayında bir kez daha şansımı denemek için Aladağlar'da kamp yapmaya karar verdim. Mevsim şartları sebebiyle Aladağlar'ın her tarafına ulaşmak imkansız oluyor ve belirlediğim noktada dolunayın doğuşu ile birlikte kardeşim Alparslan'ın dürbün takibi ile ufku taradım ve yaban keçisini dolunayla birlikte kadrajıma almayı başardım" dedi.