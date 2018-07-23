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Hemen köyde anons yaptırdım, kimse balık tutmasın diye. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğü'ne haber verdim. Ama bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş, piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı dedi.