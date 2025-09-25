Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan 4 maçta tek galibiyet! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan 4 maçta tek galibiyet!

        Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile 4 maçta tek galibiyet aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:52 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco'dan 4 maçta tek galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco ile çıktığı 4 maçta sadece tek galibiyet aldı.

        Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Tedesco ile Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

        Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 1-0'lık skorla aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı