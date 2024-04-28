Donald Trump'ın mahkemede doğum günü kutlamasına tepki
Donald Trump, iki kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasının merkezde yer aldığı 'sus payı' davasında yargılanıyor. Eski ABD başkanının mahkemede eşi Melania'nın doğum gününü kutlamasına 'ironik' yorumları yapıldı
ABD'nin bir önceki First Lady'si Melania Trump, cuma günü 54 yaşına girdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'sus payı davası' olarak adlandırılan yargılamanın devam ettiği New York adliyesinden bir doğum günü kutlaması paylaştı. Trump mahkeme salonunun dışında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Eşim Melania'nın doğum gününü kutlayarak başlamak istiyorum" dedi.
"ŞİMDİ EŞİMLE OLMAK VARDI"
Eski başkan ve 2024 başkan adayı, sözlerine söyle devam etti: Onunla birlikte olmak güzel olurdu ama ben hileli bir duruşma için mahkemedeyim. Bu hileli bir yargılama. Korkunç. Ancak bu hileli duruşmada çok iyi durumdayız.
"İRONİK"
Donald Trump'ın sözleri üzerine sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Bazıları, duruşmanın merkezindeki iki kadın Stormy Daniels ve Karen McDougal'ın Trump'ta evlilik dışı ilişkileri olduğunu söylemeleri göz önüne alındığında, Melania Trump'a doğum günü kutlamasının ironik oluşuna dikkat çekti
Trump mahkemede kadınların iddialarini reddetmişti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu davanın odağındaki sus payını ilişki yaşadığı iki kadına öderken birileri ona kiminle evli olduğunu sormalı" yorumunu yaptı. Bir başka X platformu kullanıcısı, "Trump Stormy Daniels ile hiç tanışmadığını ve 2020'de Biden'dan daha fazla oy aldığını iddia ediyor. Bu iddianın bunlardan daha fazla geçerliliği yok" eleştirisi de bulundu.
'SUS PAYI' DAVASI
Donalf Trump, 'sus payı' davası olarak da bilinen davada, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde sus payı ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.
Dava Donald Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. Dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Davada National Enquirer adlı derginin eski yöneticisi olan David Pecker, 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a çıkar sağlamak için evlilik dışı ilişki iddiasıyla ilgili haberi kasıtlı olarak örtbas ettiğini itiraf etti.
Savcı Pecker'a, Playboy modeli Karen McDougal'ın Donald Trump ile evlilik dışı ilişki yaşadığı haberini yayınlamanın National Enquirer için 'altın değerinde' olup olmadığını sordu. Pecker, McDougal'a ödeme yapmasına rağmen haberi yayınlamamayı tercih ettiğini vurguladı.
Haberi yayınlaması halinde bunun Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimi kazanma şansını azaltacağını düşündüğünü belirtti.
REDDEDİYOR
Donald Trump, kayıtlarda tahrifat yapmakla ilgili 34 farklı suçlamayı ve yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğini reddediyor.