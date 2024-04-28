Donald Trump'ın mahkemede doğum günü kutlamasına tepki

Davada National Enquirer adlı derginin eski yöneticisi olan David Pecker, 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a çıkar sağlamak için evlilik dışı ilişki iddiasıyla ilgili haberi kasıtlı olarak örtbas ettiğini itiraf etti.

Savcı Pecker'a, Playboy modeli Karen McDougal'ın Donald Trump ile evlilik dışı ilişki yaşadığı haberini yayınlamanın National Enquirer için 'altın değerinde' olup olmadığını sordu. Pecker, McDougal'a ödeme yapmasına rağmen haberi yayınlamamayı tercih ettiğini vurguladı.

Haberi yayınlaması halinde bunun Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimi kazanma şansını azaltacağını düşündüğünü belirtti.