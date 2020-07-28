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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Twitter hesabından doktorların hidroksiklorokin kullanımına yönelik video paylaşması sebebiyle Trump Jr'ın hesabına 12 saatlik kısıtlama getirdi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Trump Jr.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı hesabının geçici olarak kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter'ın Kovid-19'la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi.

Söz konusu tweetin Kovid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgilerle ilgili politikasını ihlal ettiğini belirten Twitter, "Hesabın sahibi tweeti kaldırana dek hesap kilitlenecektir" açıklamasında bulundu.

Kaldırılan paylaşımdaki videoda bir grup doktor koronavirüse karşı evde kalmaya ve maske takmaya gerek olmadığını söylüyordu. Ayrıca videoda, Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'in Kovid-19'a karşı etkisiz olduğunu duyurması da sahte bilim olarak niteleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump da videonun değişik versiyonlarını retweet yapmıştı. Daha sonra Başkan Trump'ın hesabında söz konusu paylaşım yerine artık erişilemediğine dair bir mesaj yer aldı.