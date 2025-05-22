ABD Başkanı Donald Trump, ünlü müzisyen Bruce Springsteen'e kafayı takmış görünüyor. Trump, kendisini her fırsatta eleştiren Springsteen'e golf topuyla vurduğu görülen montaj bir klip paylaştı.

Donald Trump'ın hem X hesabında hem de kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'da yayınladığı klipte golf topuna vurma hareketi yer alıyor. Hızla yükselen top, bir konserde merdivenleri çıkarken sırtını dönen Springsteen'in bulunduğu kadraja giriyor ve şarkıcının sırtına çarpıyor. Springsteen yerde kapaklanırken görülüyor.

Bruce Springsteen'in sahnede düşme görüntüleri, 2023'te Amsterdam'da verdiği bir konserden alınma. Sahnedeki basamakları çıkarken sert bir şekilde düşen şarkıcı, sahne kazasını yaralanmadan atlatmıştı.

Donald Trump, kendisini sert sözlerle eleştirmekten geri kalmayan Bruce Springsteen'i hedefine almış görünüyor. Springsteen, İngiltere'deki konserinde Trump yönetimine yüklendikten sonra aralarındaki gerginlik tırmanmıştı.

Donald Trump, Bruce Springsteen için "salak", "kurumuş erik", "zorba", "itici pislik" gibi nitelendirmeler yapmış, "Ülkeye geri dönene kadar ağzını kapalı tutması gerekiyor, bu standart bir durum. Sonra onun için nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek tehdit etmişti.

Pearl Jam grubunun solisti Eddie Vedder

BRUCE SPRINGSTEEN'E SANATÇILARDAN DESTEK

Pearl Jam’in solisti Eddie Vedder, Trump’ın saldırgan sözlerine bir konser sırasında sert tepki göstererek Bruce Springsteen’i savundu. Vedder, grubun Pittsburgh konserinde, "Duyduğumuz tek şey kişisel saldırılar ve insanların seslerini kamusal alanda kullanmaları halinde susturulacaklarına dair tehditlerdi. Bu, ABD dediğimiz ülkede kabul edilemez. İfade özgürlüğü açık tartışmayı kapsar. Demokrasi, sağlıklı bir kamusal söylemle işler. İsim takmak bize yakışmaz. Bruce, değerleriyle, özgürlük inancıyla her zaman ABD halkının yanında oldu. Adalet duygusu her zaman sağlam kaldı. Bu sözleri şimdi söylüyorum. Çünkü bir ya da iki yıl sonra tekrar bu mikrofona döndüğümüzde, bu ifade özgürlüğünün hâlâ var olacağından emin olmak istiyorum" dedi.

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BRUCE SPRINGSTEEN NE DEMİŞTİ? Bruce Springsteen, geçen haftaki İngiltere konserinde Donald Trump ve yönetimini sivil ve işçi haklarını çiğnemekle ve müttefikleri terk edip diktatörlerle işbirliği yapmakla suçladı. "Benim memleketim, sevdiğim ABD... 250 yıldır umudun ve özgürlüğün feneri olan ABD, şimdi yolsuz, vasıfsız ve hain bir yönetimin elinde" diyen şarkıcı, "Trump yönetimi ABD'nin sadık işçilerine acı çektirmekten sadistik bir zevk alıyor. Daha adil ve çoklu topluluk oluşturmasını sağlayan tarihi vatandaşlık haklarını tersine çeviriyorlar" ifadesini kullandı. "Büyük müttefiklerimizi terk edip özgürlüğü için mücadele edenlere karşı diktatörlerin yanında yer alıyorlar" diyen şarkıcı, sözlerini; "ABD sokaklarının sakinlerini yerlerinden ediyor, hukuku hiçe sayarak yabancı ülkelerin gözaltı merkezlerine ve hapishanelerine yolluyorlar. Bunların hepsi şimdi oluyor" şeklinde bitirdi.

"BU ADAM KONTROLDEN ÇIKTI"

Bruce Springsteen’i savunan isimler arasına efsanevi müzisyen Neil Young da katıldı. Young, hem Springsteen’e hem de Donald Trump’ın eleştirdiği bir diğer sanatçı olan Taylor Swift’e destek verdi. "Bruce ve binlerce müzisyen ABD'yi mahvettiğinizi düşünüyor. Gazze'de ölen çocuklar yerine bunun için endişeleniyorsun. Bu sizin sorununuz. Senden korkmuyorum. Geri kalanımız da korkmuyor" diyen Young, sözlerine, "En çok ihtiyaç duyduğumuz anda Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nu kapattın. Bu senin sorunun Trump. Rock'çıların ne dediğini düşünmeyi bırak. Amerika'yı kendi yarattığın karmaşadan kurtarmayı düşün" ifadesini ekledi.