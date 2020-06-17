Instagram hesap dondurma diğer bir adı ile Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi ile hesaplarınızı güvenle askıya alabilir ve daha sonra tekrar Intagram hesap açma işlemi ile açabilirsiniz. 1 milyar kullanıcıya sahip olan ve insanların çok yoğun olarak kullandığı Instagram hesabını dondurma ile ilgili merak edilen birçok soru var, bunlardan bazıları Dondurulmuş Instagram Hesabı Nasıl Görünür? Instagram hesap açma nasıl olur? Instagram dondurma linki nedir gibi sorular bizi merakta bırakır. Bizde merak edilen soruları kısaca sizlere açıklamaya çalıştık.

Dondurulmuş ınstagram hesabı nasıl görünür?

Instagram hesabınızı kapatmak istiyorsanız, tamamen silmek yerine Instagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızı dondurduktan sonra Instagram hesabınız görünmez olacaktır. Size Instagram kullanıcısı olan hiç kimse ulaşamayacak ve sizi göremeyecektir. Diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. Yapılan aramalarda çıkmayacak, herhangi bir paylaşıma etiketlenemeyeceksiniz. Hesabınız tamamen silinmiş gibi olacak ama siz yeniden giriş yaptıktan sonra tekrar aktif olacak ve kaldığınız yerden devam ediyor olacaksınız.

Instagram hesabı dondurulurken takipçiler ve paylaşımlar silinir mi?

Hesabınızı yeniden aktif hale getirdiğinizde tüm takipçileriniz ve takip ettiğiniz kullanıcılar hesabınızda bıraktığınız gibi olacaktır. Ancak yeniden aktifleşme halinde paylaşılan fotoğraflar ve videolar, yorumlar, beğeniler ve diğer bilgilerin hesabınıza yüklenmesi biraz zaman alabilir ancak tamamen geri yüklenir.

Dondurulmuş olan Instagram hesabı ne zaman silinir

Dondurulmuş olan hesabınız siz açana kadar sistem tarafından asla kapatılmaz ya da silinmez.

Dondurulmuş Instagram hesabını açmak için ne yapmak gerekiyor

Dondurmuş olduğunuz hesabınıza giriş yapmak için sadece kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

Instagram dondurma linki Türkçe tıklayın

#link#https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/##normallink#