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Lenz, "Ayrıca, ne kadarını söyleyebileceğimi bilmiyorum çünkü hala bunu daha karmaşık hale getiren insanlar ve yasal süreçler var" diye ekledi.

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Lenz 2021'de, 2 yıl ara sıra katıldığını söylediği tartışmalı ancak popüler Los Angeles Mozaik Kilisesi hakkında Instagram'dakonuşmuştu.Lenz daha önce bir gönderisinde, "Bu 'kilisedeki' hiyerarşi, sürekli olarak duyduğum taciz seviyesi perde arkasında devam ediyor" demişti.