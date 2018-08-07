Dorados de Sinaloa - Club America maçı ne zaman?

Dorados de Sinaloa ve Club America, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 7 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Dorados de Sinaloa 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Club America 3 puanda ve 1. sırada. Dorados de Sinaloa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Club America son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Dorados de Sinaloa galibiyet oranı 3.65, beraberlik oranı 3.00, Club America galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Dorados de Sinaloa son hafta oynanan Atlas maçında 2-1 kazandı.

Club America ise Tigres UANL karşılaşmasında 4-1 yenildi.

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