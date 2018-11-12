Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, arızalı mühimmatın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehit Kaşık'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından helikopterle Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.

"OĞLUM SANA NASIL DAYANACAĞIM"

AA'da yer alan habere göre anne Meryem ve baba Cafer Kaşık ile akrabalarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Camii'ne getirildi.

Burada şehidin annesi Meryem Kaşık, tabuta sarılarak "Oğlum sana nasıl dayanacağım. Gözlerini sevdiğim. Ne olur rüyama gir, orada göreyim" diye ağıt yaktı. Şehit Kaşık'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

GAZİANTEP ŞEHİDİ UĞURLANDI

Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gaziantep İl Müftüsü'nün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Türk bayrağıyla örtülü tabut, cenaze aracına tekbirler ile konuldu. Şehit Kaymakçı’nın babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Annesi Zeynep Kaymakçı’yı ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Tekbirler ve sloganlar eşliğinde uğurlanan Şehit Kaymakçı’nın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ