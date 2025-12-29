Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Döşemealtı Belediyesi’ne ihale soruşturması: 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Döşemealtı Belediyesi’ne ihale soruşturması: 4 tutuklama

        Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik çöp konteyneri alımı ihalesi kapsamında düzenlenen operasyonda, kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:00
        Döşemealtı Belediyesi'ne ihale soruşturması: 4 tutuklama
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı ‘Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı’ ihalesinde usulsüzlük tespit edildi.

        6 Eylül 2023’te açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihalenin Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği belirtildi. İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ve buna bağlı olarak kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

        7 MİLYON 153 BİN LİRA KAMU ZARARI

        İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda, ihale sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli 26 Aralık’ta gözaltına alındı.

        Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Kızına şantaj yapan kişiyi lise bahçesinde tabancayla rehin aldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.'nin (17) babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan U.C.A.'yı (18), okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı. (DHA)

